رئيس التحرير

محمود مسلم

طبيبة تخصص يوما للكشف على المرضى في عيادة "طبيب الغلابة" بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
08:32 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
طبيب الغلابة

طبيب الغلابة

قالت الدكتورة عزة زايد، طبيب الأطفال حديثي الولادة بطنطا، إنها أعلنت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بـ"فيس بوك" عن رغبتها في التواصل مع أحد أفراد أسرة الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالي، والملقب بـ"طبيب الغلابة"، والذي توفى الأسبوع الماضي، من أجل مواصلة مشواره والكشف على مرضاه الذين ترددوا على عيادته طوال السنوات الماضية.

وقالت الطبيبة لـ" الوطن" إنها ستخصص يومًا من كل أسبوع تقوم فيه بالكشف على المرضى في عيادة الدكتور محمد مشالي، في طنطا، وأنها تنتظر موافقة أسرة الراحل، والذي أصبح رمزًا للتضحية من أجل تخفيف آلام المرضى وبدون أي مقابل.

وأوضحت أن المبادرة تهدف لاستمرار مسيرة العطاء التي قدمها الدكتور محمد مشالي، السنوات الماضية، وتخليدا لذكراه، وأنها مبادرة فردية منها، وتأمل أن يشاركها فيها زملاؤها الأطباء.

اقرأ المزيد:

 جدارية تخليدا لـ"طبيب الغلابة" في طنطا: اعمل الخير بصوت هادئ

الداخلية ترسل مندوباً لتعزية أسرة طبيب الغلابة

صور جرافيتي لـ"طبيب الغلابة" تزين جدران شوارع ديرمواس بالمنيا

"الوزراء" عن طبيب الغلابة: نموذج للتضحية رغم عدم تقلده أي منصب

مصير غامض لعيادة طبيب الغلابة بعد وفاته.. كانت قِبلة البسطاء لـ5 عقود