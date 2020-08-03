طبيبة تخصص يوما للكشف على المرضى في عيادة "طبيب الغلابة" بطنطا

قالت الدكتورة عزة زايد، طبيب الأطفال حديثي الولادة بطنطا، إنها أعلنت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بـ"فيس بوك" عن رغبتها في التواصل مع أحد أفراد أسرة الطبيب الراحل الدكتور محمد مشالي، والملقب بـ"طبيب الغلابة"، والذي توفى الأسبوع الماضي، من أجل مواصلة مشواره والكشف على مرضاه الذين ترددوا على عيادته طوال السنوات الماضية.

وقالت الطبيبة لـ" الوطن" إنها ستخصص يومًا من كل أسبوع تقوم فيه بالكشف على المرضى في عيادة الدكتور محمد مشالي، في طنطا، وأنها تنتظر موافقة أسرة الراحل، والذي أصبح رمزًا للتضحية من أجل تخفيف آلام المرضى وبدون أي مقابل.

وأوضحت أن المبادرة تهدف لاستمرار مسيرة العطاء التي قدمها الدكتور محمد مشالي، السنوات الماضية، وتخليدا لذكراه، وأنها مبادرة فردية منها، وتأمل أن يشاركها فيها زملاؤها الأطباء.