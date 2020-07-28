خالد أبو بكر: تنسيقية الأحزاب "مارد سياسي قادم".. وحان وقت كيانهم القانوني

أشاد خالد أبو بكر، بتنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدًا أنها مارد سياسي قادم، وموجودة بالشارع وأصبحت رقمًا في الحياة السياسية المصرية، مشددًا على ضرورة أن يكون لهم كيان قانوني في المرحلة المقبلة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" :"فرحان بوجود شباب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في الانتخابات الشيوخ المقبلة، ومؤمن بتجربتها، وبنقاشاتها الموضوعية، واحترام الرأي والرأي الآخر".

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب تحمل سياسة بمفهوم جديد، موجهًا رسالته لهم: "لازم يبقى ليكم كيان قانونى، واتحدى أن يكون هناك أي كيان سياسي عمل ما عملته التنسيقية، سعمت نقاشات تتعلق بانتقاد الرئيس وسياسياته داخل التنسيقية وفرحان إن هؤلاء الشباب منهم نواب محافظين وداخلين انتخابات الشيوخ، وحان الوقت ليكون هناك كيان قانوني، لا بد من مقرات".