خالد أبو بكر يشيد بإحياء "المتحدة" لليوم العالمي لالتهاب الكبدي الوبائي

أشاد خالد أبو بكر، باحتفالية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، وإحيائها اليوم العالمي لـ"التهاب الكبد الوبائي .. فيروس سي".

واستعرض خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إحياء الشركة المتحدة اليوم العالمي لـ"التهاب الكبد الوبائي.. فيروس سي"، وإضاءة عدد من الأماكن والمعالم السياحية في مصر، أبرزها محور روض الفرج، وأبراج العلمين الجديدة، ومعبد حتشبسوت، والماسة بالعاصمة الإدارية، وبرج القاهرة.

وقال أبو بكر: "نحتفل بمشاركة العالم هذا الاحتفال، ونحتفل بنجاح الدولة في التخلص من هذا المرض اللعين، الذي كان مأساة لدى كثير من المصريين"، موجهًا الشكر لشركتي سينرجي وتذكرتي على هذا المجهود الرائع.

وواصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، نجاحاتها، بالاتفاق على إحياء اليوم العالمي لـ"التهاب الكبد الوبائي.. فيروس سي"، بعد أن كلفت شركة سينرجي ويمثلها حسن كمال العضو المنتدب، شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي بتنفيذ إحياء باليوم العالمي لـ"التهاب الكبد الوبائي.. فيروس سي"، بعد أن أسندت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تنظيم إحياء اليوم العالمي للالتهاب الكبدي إلى شركة سينرجي بإضاءة وتصوير وتنفيذ عروض ليزر ببعض الأماكن الأثرية والشهيرة في مصر.