خالد أبو بكر يطالب بإنشاء مستشفى للغلابة يحمل اسم "مشالي"

نعى الإعلامي خالد أبو بكر، الدكتور مشالي المعروف بـ"طبيب الغلابة"، مشيرًا إلى أنه قضى حياته كلها، لخدمة المرضى الفقراء.

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E"، أنه مثال يدرس في الإنسانية، متابعًا: "العالم كله كتب عنه اليوم ونعاه".

وتابع: "الدكتور مشالي رمز للإنسانية الباقية التي لا يجب أن تموت وأن تظل موجودة بداخلنا، لكنه اختار أن يكون لديه رصيدًا كبيرًا عند الله وتاريخ لا ينسى عند الناس".

وواصل: "كان يتاجر مع الله بدلًا من أن يتاجر في البشر، ومن المؤكد أن مصر ستكرمه، وأنا أدعو الدولة أن تكرمه وتكرم الإنسانية باسمه، تكريمًا كبيرًا يليق ويدل على مصر الأصيلة".

ودعا رجال الأعمال والمجتمع المدني، إلى تدشين مستشفى كبير باسم الدكتور محمد مشالي، لكي تعالج الغلابة وتكون رسالة مستمرة وقائمة وتبقى الإنسانية دائمة ولا تموت، ولكي تبقى ابتسامة طبيب الغلابة لا تفارق المصريين ويكون سعيدًا في مماته ببقاء رسالته.