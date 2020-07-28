رئيس التحرير

محمود مسلم

خالد أبو بكر يطالب بإنشاء مستشفى للغلابة يحمل اسم "مشالي"

الإعلامي: طبيب الغلابة رمز يدرس للإنسانية

كتب:

شريف سليمان
11:45 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
طبيب الغلابة

طبيب الغلابة

نعى الإعلامي خالد أبو بكر، الدكتور مشالي المعروف بـ"طبيب الغلابة"، مشيرًا إلى أنه قضى حياته كلها، لخدمة المرضى الفقراء.

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E"، أنه مثال يدرس في الإنسانية، متابعًا: "العالم كله كتب عنه اليوم ونعاه".

وتابع: "الدكتور مشالي رمز للإنسانية الباقية التي لا يجب أن تموت وأن تظل موجودة بداخلنا، لكنه اختار أن يكون لديه رصيدًا كبيرًا عند الله وتاريخ لا ينسى عند الناس".

وواصل: "كان يتاجر مع الله بدلًا من أن يتاجر في البشر، ومن المؤكد أن مصر ستكرمه، وأنا أدعو الدولة أن تكرمه وتكرم الإنسانية باسمه، تكريمًا كبيرًا يليق ويدل على مصر الأصيلة".

ودعا رجال الأعمال والمجتمع المدني، إلى تدشين مستشفى كبير باسم الدكتور محمد مشالي، لكي تعالج الغلابة وتكون رسالة مستمرة وقائمة وتبقى الإنسانية دائمة ولا تموت، ولكي تبقى ابتسامة طبيب الغلابة لا تفارق المصريين ويكون سعيدًا في مماته ببقاء رسالته.

اقرأ المزيد:

مستشار الرئيس لشؤون الصحة ينعى طبيب الغلابة: الوطن فيه نماذج متميزة

الإبراشي: طبيب الغلابة كان قادرا على جمع الثروات لكنه عاش للإنسانية

برلمانية تتقدم باقتراح لإطلاق اسم "طبيب الغلابة" على إحدى قاعات "الطب"

بريطانيا والإمارات والعراق.. العالم ينعى "طبيب الغلابة"

شيرين عبد الوهاب ناعية طبيب الغلابة: "ربنا يكتر من أمثالك"

صفحات نجوم الفن على سوشيال ميديا تتحول لدفتر عزاء لـ"طبيب الغلابة"

ابن طبيب الغلابة: "مكنش بياخد إجازة الجمعة ولا العيد وأوصانا بالفقراء"

فيديو.. كلمات لا تُنسى لـ"طبيب الغلابة": أنا زاهد في الدنيا