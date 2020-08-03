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الفشني: إبراهيم عيسى اختارني للمشاركة في "ًصاحب المقام" بسبب مسرحية

الفشني يؤكد أن التمثيل متعب جدًا ولكنه أحبه

كتب:

شريف سليمان
10:52 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
الفنان وائل الفشني

الفنان وائل الفشني

قال الفنان وائل الفشني، إن المنتج ممدوح شاهين عرض عليه المشاركة في مسلسل "سلطانة المعز"، مع الفنانة غادة عبدالرازق والراحل حسن حسني، وتحديدًا في 15 حلقة، بواقع 27 مشهدًا، حيث عُرض المسلسل في شهر رمضان الماضي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "التمثيل متعب جدًا بس حبيته، وشاركت في صاحب المقام، ورشحني إبراهيم عيسى، بعدما شاهدني في مسرحية حدث في بلاد السعادة".

وتابع: "إبراهيم عيسى شاهدني في أحد عروض المسرحية، وقرر أن يكتب دور الشيخ رضوان لي، وهو ما أسعدني كثيرًا جدًا، فقد عشت شخصية الشيخ رضوان 3 أشهر وأطلقت لحيتي وعشت شخصية الشيخ المجذوب".

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