إصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب "ملاكي" على الطريق الدولي بجنوب سيناء

أُصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة "ملاكي" على الطريق الدولي بجنوب سيناء.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إخطارًا يفيد بوقوع انقلاب سيارة ملاكي رقم "271"، ط، د، ق" على الطريق الدولي، بعد مدينة رأس سدر بنحو 20 كيلومترًا، اتجاه مدينة أبو زنيمة.

وأسفر الحادث عن إصابة أسرة تضم 3 أفراد وهم: "عماد أحمد إبراهيم، ٣٥ عامًا، ويوسف عماد أحمد 10 سنوات، مكة عماد أحمد 3 سنوات"، وجميعهم من محافظة القاهرة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى رأس سدر العام، وأُخطرت النيابة للوقوف على أسباب الحادث.