أبناء القبائل طريق مرشحي البحيرة للوصول إلى "الشيوخ"

قبل أيام من بدء التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، كثف مرشحو محافظة البحيرة تواجدهم بالقرى الصحراوية والنجوع، لكسب دعم أبناء القبائل وزعمائهم وشيوخهم، وقصد العديد من المرشحين مراكز "وادي النطرون، النوبارية، بدر، أبو المطامير، حوش عيسى"، وعقدوا لقاءات جماهيرية مع أبناء القبائل المختلفة، للحصول على الدعم والمساندة خلال المعركة الانتخابية.

وعقد مرشحو القائمة الوطنية "من أجل مصر"، مؤتمرات جماهيرية حاشدة، بالعديد من المراكز الصحراوية، للتعريف بمهام أعضاء مجلس الشيوخ، حسب صلاحياتهم بالدستور، وعرض ملامح خطتهم البرلمانية حال فوزهم، وهو الأمر الذي استفسر عنه العديد من الشباب والكبار خلال المؤتمرات الانتخابية.

وعلى نظام مقاعد الفردي، كثف مرشحو أحزاب "مستقبل وطن، حماة الوطن، الوفد، المؤتمر، الريادة، المصريين" تواجدهم بالنجوع لمقابلة أبناء القبائل، وعلى الرغم من الأعداد القليلة التي تضمها تلك النجوع، إلا أن القبائل لهم قدرتهم على الحشد والتأثير في التصويت الجماعي خلال الانتخابات، سواء مجلس نواب أو مجلس شيوخ، وهو ما يجعلهم محط أنظار المرشحين بالانتخابات.