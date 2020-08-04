أمانة المرأة تعقد لقاءات لدعم مرشحي "مستقبل وطن" في "الشيوخ" برأس سدر

نظمت أمانة المرأة بحزب "مستقبل وطن" في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة ناعسة إبراهيم رفيع، عدة لقاءات مع سيدات التجمعات البدوية، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجرى الأسبوع المقبل.

حضر اللقاءات أمينة شؤون العلاقات الحكومية بالمدينة ليلي فتحي، ومن أمانة المرأة أميرة صبحي وهويدا فتحي.

ودارت المناقشات حول دور المرأة البدوية والمشاركة في مباشرة الحقوق السياسية وتفعيل المشاركة المجتمعية، مع شرح مفصل عن انتخابات مجلس الشيوخ وأهم أوليات مرشحي الحزب بالمحافظة، وكيفية النهوض بالمجتمع السيناوي.

وقالت أمينة المرأة ناعسة إبراهيم، إن اللقاءات التي تنظمها أمانة المرأة تأتي لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة جنوب سيناء، وتستهدف إطلاع أهالي المدينة على أهداف العمل داخل الحزب، وأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم.

وأشارت إلى دور أمانة الحزب بمدينة رأس سدر بقيادة محمد عبد المنعم، وأمين التنظيم أحمد حماد، في الإشراف على تلك اللقاءات، لتفعيل دور أمانات الحزب المختلفة والمشاركة في الدعاية الانتخابية لمرشحي حزب مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعلى المقعد الفردي.