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محمود مسلم

إسرائيل تسجل 1792 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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أ ش أ
12:01 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم، أنه يوجد حاليا 24 ألفا و540 حاملا للفيروس في أنحاء إسرائيل، بينهم 333 مريضا في حالة خطيرة و102 على أجهزة تنفس صناعي.

وأوضحت أن شخصا يبلغ من العمر 81 عاما توفي مساء أمس بسبب تعرضه لمضاعفات إثر إصابته بكورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 547 وفاة.

وناشدت وزارة الصحة الإسرائيلية أكثر من 400 ألف إسرائيلي بالخضوع لحجر صحي خلال يوليو الماضي، بسبب إمكانية مخالطتهم لحاملي فيروس كورونا.

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