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محمود مسلم

ضبط محكوم عليه هارب وسبق إتهامه فى العديد من القضايا بالجيزة

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الوطن
11:05 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
جريمة

جريمة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام مفادها تردد (أحد العناصر الإجرامية - سبق إتهامه فى 6 قضايا "شروع فى سرقة، سلاح نارى، إخفاء مسروقات، قتل"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا "4جنايات- 2جزئى").. على مسكن أهليته بقرية المنيا دائرة مركز شرطة الصف.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال عدة  أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

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