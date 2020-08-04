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البحيرة تستعد لتكريم طالبين من أوائل الثانوية العامة

كتب:

أحمد حفنى
02:20 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم

الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، استعدادها لاستقبال طالبين من أوائل الثانوية العامة في البحيرة، عقب إعلان أسمائهما ضمن أوائل الثانوية في مؤتمر وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، إن الطالبين هما صلاح الدين صبحة كامل، مدرسة عزت النمر الثانوية بمركز إيتاي البارود، وأحمد يسري النقرتي من مدرسة المحمودية الثانوية بنين، بمركز المحمودية.

وأوضح أنه جارٍ الاستعلام عن بيانات وأرقام تليفونات الطالبين للتواصل معهما، واسقبالهما بمكتب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

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