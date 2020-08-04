يحيى الثالث علمي رياضة: "كان نفسي أطلع مهندس زي بابا.. أنا مذهول"

قال يحيى محمد فرغلي، الحاصل على المركز الثالث مكرر شعبة "علمي رياضة" بالثانوية العامة، والطالب بمدرسة محمد زهران التجريبية التابعة لإدارة شرق التعليمية في الإسكندرية، إنه لم يتوقع وجوده بين الأوائل، "أنا مذهول".

وأضاف يحيى لـ "الوطن"، "بصراحة مكنتش متوقع أني أكون من الأوائل، أنا ذاكرت وتعبت كثير، بس في الامتحانات كنت حاسس أن عندي أخطاء، لكن الحمد لله مكنتش زي ما توقعت".

وأشار إلى أن الفضل بعد الله يرجع إلى والده حيث تعب معه كثيرا، لافتا إلى أن حلمه أن يصبح مثل والده مهندس، مشيرا إلى أن والدته كانت متوقعة أن يكون ضمن الأوائل لتعبه ومذاكرته.

يحيى: والدي شاهد مؤتمر الوزير مرة أخرى.. "عشان يتأكد"

وأشار إلى أن أهله منذ سماعهم للخبر وهم في حالة من الدهشة، مضيفا "بكت والدتي كثيرا فيما أصر والدي على مشاهدة مؤتمر الوزير مرة ثانية، للتأكد أن اسمي من ضمن الأوائل.

أهلي تعبوا معاية كتير

ولفت إلى أنه دائما ما كان يذاكر للحصول على أعلى الدرجات للالتحاق بكلية الهندسة مثل والده، مشيرا إلى أن حجز مكانه بين الأوائل لم يكم من طموحه.

ونوه بأن المدرسين والمدرسة لهم دور كبير فيما وصل إليه، لافتا إلى أن أهله بذلوا جهدا كبيرا معه.

ووجه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة العام المقبل، قائلا: "اعملوا اللي عليكم أوعى تدور على الغش، وربنا حيديك على قد تعبك".

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".