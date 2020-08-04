استجابة لـ"الوطن".. حملة لمكافحة الزواحف والثعابين برأس غارب

شكلت أجهزة مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم، لجانًا من الإدارة الزراعية بالتنسيق مع الإدارة الصحية والإدارة البيطرية لمكافحة الزواحف والثعابين، وذلك استجابة لما نشرته "الوطن" بشأن مناشدة مواطني المدينة للمسؤولين بسرعة التدخل لحمايتهم بعد ظهور ثعابين بإحدى المناطق السكنية.

وكلف اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، اليوم، الإدارة الزراعية بالتنسيق مع الإدارة الصحية والإدارة البيطرية لتدشين حملة مكبره لرش ومكافحة الزواحف والقوارض والثعابين، مشيرًا الى أنه تم تقسيم المدينة الى قطاعات للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار رئيس المدينة إلى بدء أعمال حملة رش ومكافحة الحشرات والزواخف والثعابين بمحيط منطقة الإيمان وامتداد مدرسة الساعاتي والمناطق الجبلية المحيطة بالشارع الانشائي، مرجعًا خروج الزواحف من الزواحف إلى موجة الحر الشديد.

ولفت إلى استمرار أعمال الرش ومكافحة مناطق عمارات أبو النصر القديمة والجديدة، وعمارات محمود رضا، ومابين العمارات، مناشدًا المواطنين بإحكام تغطية خزانات المياه بهذه المناطق منعًا لحدوث أي تسمم أو أضرار بالمياه.