محافظ بني سويف يهنئ أول علمي علوم: "بحب الطب زيك.. كليتي"

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اتصالاً تليفونياً بالطالب أحمد السيد برعي السيد، لتهنئته بحصوله على المركز الأول في نتيجة الشهادة الثانوية العامة، والتي جرى الإعلان عنها منذ قليل في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم.

وخلال الاتصال أعرب المحافظ عن اعتزازه وسعادته بتواجد أحد أبناء بني سويف في مقدمة لوحة شرف أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لهذا العام، حيث حصل الطالب "أحمد السيد" ابن قرية الزاوية مركز سمسطا، على المركز الأول بمجموع 410 درجة علمي علوم بمدرسة الشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بنين.

وتبادل محافظ بني سويف الحديث مع الطالب، مستفسرا منه عن الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، حيث أجابه الطالب بأنه كان يحلم بكلية الطب. وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه الرغبة، خاصة وأنها نفس الكلية التي تخرج فيها، محفزا الطالب بأن يستمر في التفوق بالمثابرة وأن يتوسع في تحصيل المعلومة، وأن يكون تفوقه في الثانوية مجرد البداية للنجاح والتميز وليست نهايته.

كما أعرب الطالب، عن سعادته باتصال المحافظ، وتقديره لهذه اللفتة الطبية وحرصه على أن يكون أول المهنئين له بالتفوق والنجاح، مؤكدا أن هذا الاتصال سيكون حافزا ودافعا قويا لمواصلة التفوق والنجاح.

وووجه الشكر والامتنان لأسرته التي قدمت له كل الدعم والرعاية حتى يصل لهذه المكانة، ويكون في مقدمة لوحة شرف أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا السياق توجه محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة أبناء بني سويف الناجحين والمتفوقين، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد خلال مسيرتهم القادمة ليكونوا مشاركين في بناء ونهضة وطنهم، موجها الشكر لأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام حتى بلغوا هذه المكانة، خاصة في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة نظرا لتداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشاد محافظ بني سويف بالعاملين بقطاع التربية والتعليم بقيادة الأستاذة سهام يوسف وكيل الوزارة، مثمنا الجهود المميزة التي بذلتها منظومة إدارة ومتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، خاصة وأنه تم إجراؤها في أجواء غير اعتيادية في ظل تداعيات أزمة كورونا، والذي استلزم جهودا إضافية.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".