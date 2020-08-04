الخطوط الجوية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى 5 دول السبت المقبل

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية استئناف رحلاتها الجوية إلى إيطاليا وقبرص وكندا وماليزيا وتايلاند في الأيام المقبلة بعد توقف دام نحو 5 أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت الخطوط الملكية على موقعها الرسمي، إنها ستبدأ بتسيير رحلاتها إلى كل من إيطاليا وقبرص اعتباراً من السبت وإلى كندا في 13 من الشهر الجاري وماليزيا وتايلاند في الأول من سبتمبر المقبل.

كان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن هيثم مستو، أعلن في 26 من يوليو الماضي استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة صنفت خضراء اعتباراً من الخامس من أغسطس الجاري.

وحددت الحكومة الأردنية، الشهر الماضي قائمة بـ"الدول الخضراء"، أي البلدان ذات الوضع الوبائي المنخفض الخطورة وسيسمح بالسفر منها وإليها. وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن.

وتشمل لائحة "الدول الخضراء"، النمسا وكندا والصين وقبرص والدنمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وجرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وتايوان وتايلاند.

وأوضح مستو، أن "القادمين من الدول الخضراء لن يحتاجوا إلى حجر صحي مدته 14 يوماً، إنما هناك إجراءات منها فحص البي سي آر قبل المغادرة"، مشيرا إلى أن "قائمة الدول الخضراء قد تتغير كل أسبوعين".

كان وزير النقل الأردني خالد سيف، أكد الشهر الماضي أن وزارة الخارجية الأردنية تبحث مع الدول التي تقع ضمن القائمة الخضراء تسيير الرحلات معها.

وأشار سيف، إلى أن المسافر القادم للأردن سيتعهد بانه قد قضى 14 يوماً في الدولة الخضراء، وهناك غرامة 10 آلاف دينار (أكثر من 14 ألف دولار) إذ تبين أن المعلومات غير دقيقة، موضحا أن الطائرات ستعمل بسعتها الكاملة.

وعلقت السلطات الأردنية، في 17 مارس الماضي الرحلات الدولية وأغلقت المطارات وذلك بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومنذ ذلك الحين سيرت المملكة رحلات استثنائية تم خلالها إعادة أكثر من20 ألف أردني كانوا عالقين في الخارج، كما تمت إعادة نحو 25 الف عربي وأجنبي من الأردن إلى بلدانهم.

وما زال الأردن بمنأى نسبياً عن تفشي واسع للوباء مع تسجيله 1218 إصابة مؤكدة بالفيروس و11 حالة وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.