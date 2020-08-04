هل المراوح والحلاقة خطر في زمن الكورونا؟

قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، إن هناك أشياء مؤكدة تنقل فيروس كورونا وهناك أشياء من المحتمل أن تنقله، موضحا أن التعامل مع شخص وجها لوجه ينقل الفيروس.

وأضاف "عطية" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أن الأشخاص الذين يتعرضون للتكييف تحديدا "تكيف الشباك" احتمال إصابتهم بكورونا أكبر، وأنه ثبت ذلك من خلال حالة واحدة في الصين لكن لم تثبت في مناطق أخرى.

وأشار إلى أن أسوأ أنواع التهوية هي المراوح، لأنها تأخذ من المصاب المتواجد في الغرفة الرذاذ المتواجد وتنقله لمسافة أكبر، متابعا: "لو حد معندهوش تهوية غير المروحة، لازم يكون فيه مروحة شفط موجودة وقوية بحيث تاخد الهوا وتطلعه برا".

وأكد أنه إذا جرى وضع أدوات الحلاقة التي يتواجد على سطحها فيروس كورونا على الأنف أو الفم أو بالقرب منهما ولمسها يمكن أن تنقل العدوى للشخص "ولكن احتمال ضعيف"، ولكن يمكن انتقالها عن طريق نفس الحلاق إذا كان مصابا، موضحا أن استعمال الموس أكثر من مرة قد ينقل فيروس سي ودي.