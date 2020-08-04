محافظ بورسعيد: نقف على مسافات متساوية من جميع المرشحين

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع التنسيقى لاستعدادات المحافظة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إن الحكومة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقف على مسافات متساوية وعلى الحياد من جميع المرشحين لمجلس الشيوخ.

وأضاف أن الحكومة لا تنحاز لحزب معين أو مرشح بعينه، مضيفا: "مهمتنا التنفيذية توفير المناخ المناسب والراحة الكاملة للمشاركين في الانتخابات سواء الناخبين أو القائمين عليها من المستشارين والمشرفين وغيرهم".