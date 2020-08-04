عاجل| خطأ في نتيجة اللغة العربية بالثانوية.. ومصدر: نتدارك الأمر

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يوجد خطأ في نتيجة اللغة العربية، التي أعلنت قبل ساعات.

وأضاف المصدر أن الأمر يقتصر فقط على نتيجة مادة اللغة العربية، وجارٍ تدارك الأمر وإعلان النتائج الصحيحة لطلاب الثانوية العامة، على الروابط الإلكترونية نفسها.

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة اليوم

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".