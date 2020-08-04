نصيحة الثالث علمي لطلاب الثانوي: أوعى تاخد فلوس الدرس وتقعد على القهوة

"أوعى تاخد فلوس الدرس وتقعد على القهوة، خلص الواجبات اللي عليك علشان تفرح وتدخل الحاجة اللي بتحبها" نصيحة قدمها الطالب يحيى محمد فرغلي الحاصل على المركز الثالث علمي رياضة على مستوى الجمهورية، بمدرسة محمد زهران التجريية في الإسكندرية.

الفرحة غمرت منزل الطالب يحيى، حيث انهالت على الأسرة التهاني والمباركات من الأهل والأصدقاء، أما والدته فانهارت من البكاء من شدة الفرح.

وقال يحيى إنه اجتهد كثيرا وكل ما كل يشغل باله هو فرحة أهله، والالتحاق بكلية الهندسة، لافتاً إلى أن والده هو قدوته في الحياة ويريد أن يصبح مثله "مهندس".

وأشار إلى أن فرحة أهله أكثر شيء يسعده، لافتا إلى أن والدته تعبت كثيرا من أجل نجاحه.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".