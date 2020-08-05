مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:07 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 5 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في الشرقية
أذان الفجر 03:36
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:44
أذان العشاء 08:11
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:40
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:45
أذان العشاء 08:11
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:41
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 06:52
أذان العشاء 08:19
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 03:38
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:47
أذان العشاء 08:14
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر 03:48
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:41
أذان العشاء 08:03