مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأربعاء 5 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 03:36

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:44

أذان العشاء 08:11

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:40

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:45

أذان العشاء 08:11

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:41

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء 08:19

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 03:38

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:47

أذان العشاء 08:14

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 03:48

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:41

أذان العشاء 08:03