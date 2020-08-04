مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 4 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:38
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:46
أذان العشاء 08:12
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:39
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 05:53
أذان العشاء 08:21
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:36
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:49
أذان العشاء 08:16
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر 03:47
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:42
أذان العشاء 08:04
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:42
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:45
أذان العشاء 08:10