مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 4 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:38

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:46

أذان العشاء 08:12

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:39

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 05:53

أذان العشاء 08:21

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:36

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء 08:16

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 03:47

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء 08:04

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:42

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:45

أذان العشاء 08:10