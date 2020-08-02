ضبط عامل ذبح شقيقه بسبب الميراث في الغربية

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، من إلقاء القبض على عامل ذبح شقيقه عقب نشوب مشادات كلامية وتشابك بالأيدي بسبب خلافات عائلية حول الميراث بنطاق قرية شندلات مركز السنطة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام وسُلمت إلي ذويها أثناء إجازة عيد الأضحة المبارك.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة المقدم أحمد كوهيه حول قتل شخص لشقيقه بسبب خلافات الميراث.

وأوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف النقيب محمد الدهراوي معاون مباحث فرع البحث الجنائي، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الواقعة.

وتبين من التحريات الأمنية أن المتهم يدعى "عبد السلام.ن" أقدم على ذبح شقيقه "أشرف.ن" بسبب إلقاء القتيل زوجة القاتل من أعلى سطوح منزله ما أصابها بجروح متعددة، وذلك بسبب الخلاف على الميراث مستخدمًا سكينًا، كما أصيب القاتل أيضا ونُقل إلى المستشفي لمحاولة إسعافه بعد تعرضه لإصابات أثناء مشاجرته مع شقيقه الأصغر.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم واٌقتيد الى ديوان مركز السنطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.