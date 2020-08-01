محافظ الغربية يوجه بشن حملات نظافة لرفع 600 طن مخلفات قمامة بالمحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بضرورة التنسيق مع رئيسا حي أول وثان المحلة سعيا في تنفيذ قرارات شن حملات نظافة صباحية وليلية تستهدف رفع معدلات ما يقرب من 600 طن من المخلفات والقمامة على مستوى كافة المناطق السكنية طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلى أهمية تدشين حملات نظافة مكثفة بشوارع المدينة وقرى المركز.

جاء ذلك فى نطاق مركز المحله قامت الوحدات المحليه برفع ما يقرب من 170 طن قمامة من الشوارع الرئيسية وطرق المقابر وأمام المستشفيات ومجمعات المصالح الحكومية ومداخل القرى وكورنيش كفر حجازي والطريق الدائري وطريق "المحلة - المنصورة" وطريق "المحلة - كفر الشيخ" وطريق "المحلة - طنطا".

كما أسفرت الحملات على مستوى المناطق السكنية بالمدينة عن رفع 400 طن قمامة من شوارع المدينة العمالية من أماكن التجمعات، خاصة بشوارع أبوشاهين ومحب والبحر والزراعة وشكري القوتلي، والمشحمة وشارع الجيش فى نطاق حي أول وشوارع نعمان الأعصر، وجمال عبد الناصر، والشعبية، والششتاوي والجمهورية ووابور النور والإنتاج وسكة زفتى في نطاق حي ثان، بالإضافة إلى أعمال الجمع المنزلي من الشوارع الأخرى ورفع الاشغالات المختلفة خلال الفترة الجارية.