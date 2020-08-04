مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الجديد الواقع في نطاق مدينة الطور بجنوب سيناء.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد أمام مدينة الطو، وأسفر الحادث عن مصرع محمد محمود محمود أبوراشد 20 عامًا، وإصابة كل من عبدالرحمن جوده عبدالرحمن، 40 عامًا، ومصطفي محمود محمود أبوراشد، 25 عامًا، وإيهاب محمود محمود أبو راشد 18عامًا.

ونُقل الجثمان والمصابون إلى ثلاجة مستشفى طور سيناء، وأُخطرت النيابة للوقوف على أسباب الحادث.