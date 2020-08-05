بينها "خطأ نتيجة العربي".. مشاهد أثارت الجدل في يوم نتيجة الثانوية

يوم فريد من نوعه ولن يتكرر مرة أخرى، في تاريخ الثانوية العامة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2020، أمس، للمرة الأخيرة بالنظام القديم، قبل أن يبدأ النظام الجديد من العام المقبل.

ويبدو أن اليوم لم يكن مميزًا بتلك المصادفة فقط، بل حدثت خلاله العديد من المواقف التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت اليوم مميزًا من جميع الجوانب، وترصدها "الوطن" فيما يلي:

خطأ في نتيجة اللغة العربية بالثانوية

تحدث مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يوجد خطأ في نتيجة اللغة العربية، التي أعلنت أمس.

وأضاف المصدر أن الأمر يقتصر فقط على نتيجة مادة اللغة العربية، وجارٍ تدارك الأمر.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يحدث أي خطأ في إعلان نتيجة مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "موقعنا محصلش فيه أي مشكلة خالص، لكن المواقع الصحفية لما بتاخد النتيجة تحاول عرضها بشكل آخر مختلف عما نعرضه".

وتابع: "المواقع الصحفية تحاول تغيير طريقة العرض، وأثناء إعداد القاعدة لتغيير طريقة العرض، أخطأ أحد المهندسين في كتابة أحد الكسور، وخلاه صفر بدل 1، كان فيه خطأ في المواقع وتم إصلاحه في نصف ساعة".

ظهور بعض نتائج طلاب الثانوية قبل إعلانها بشكل رسمي

كما أثيرت حالة من اللغط، عبر السوشيال مسيديا، وذلك بعد ظهور بعض نتائج طلاب الثانوية قبل إعلانها بشكل رسمي، وهو ما جعل التكهنات بتسريب النتيجة تكثُر عبر المواقع المختلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.

تصريحات أوائل الثانوية.. بين الثقة في النفس وإثارة الجدل

سامية: هعمل تظلم عشان نقصت 10 درجات

قالت سامية محمد عبدالرحمن، الحاصلة على 96% من شعبة أدبي، والأولى على الجمهورية للمكفوفين، إنها سعيدة بما حققته وفخورة بإسعاد والديها، وأهلها، مشيرة إلى أنها أجابت على الأسئلة بشكل سليم وتعجبت من الدرجات التي فقدتها.

كما تحدثت والدتها عن الظلم الذي وقع على نجلتها، بعد أن أجادت في حل جميع الأسئلة، ما سيجعلها تتجه لعمل تظلم بعد فقدانها 10 درجات.

عبدالرحمن: النتيجة مش عجباني.. ونفسي يبقى فيه منافسة

الطالب يحيى محمد فرغلي، بمدرسة محمد زهران الثانوية الرسمية بنين لغات، حصل على مجموع 409,5 درجة، ما أهله ليكون الثالث مكرر بالشعبة الرياضية بين أوائل الثانوية العامة، لم يكن يتوقع نتيجته على الإطلاق، وهو ما ولد سعادة كبيرة بين أسرته ليعلو صوت بكاء الفرح والزغاريد فور ذكر وزير التعليم لاسمه خلال المؤتمر الصحفي المذاع عبر التلفزيون.

وقال "عبدالرحمن"، إن كورونا لم تؤثر على سير الامتحانات والنتيجة خير دليل، "يعني دلوقتي المجاميع كلها 99% وكليات القمة تنسيقها عالي جدا، وأتمنى السنة الجاية تكون المجاميع في التمانينات بالنظام الجديد زي ما اتقال علشان يكون فيه منافسة أكتر".