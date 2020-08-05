انفجار أنبوبة بوتجاز بالطالبية.. و4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق اندلع داخل شقة سكنية بشارع العروبة بمنطقة الطالبية.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن الحريق ناتج عن تسريب غاز من اسطوانة البوتاجاز مما أدى إلى حدوث انفجار فيها ونشوب الحريق.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن النيران التهمت معظم محتويات الشقة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من إخماد السنة اللهب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.