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عاجل.. حريق هائل في عدد من الأراضي الزراعية بمنوف

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إبراهيم الديهي
01:49 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
الحماية المدنية تحاول السيطرة علي الحريق

الحماية المدنية تحاول السيطرة علي الحريق

شب حريق هائل في عدد من الأراضي الزراعية على طريق "طملاي" الجديد بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتهم مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية تصل إلى 300 متر.

وأكد شهود عيان أن الحريق كبير جدا ونشب في الأراضي الزراعية والعشش بتلك الأراضي، موضحين أن الخطورة الأكبر كانت في وجود كابلات الضغط العالي في محيط الحريق، مما يهدد حياة آلاف المواطنين بالقرية. 

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية مستمرة، إلى مكان الواقعة وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق بعد ارتفاع ألسنة اللهب وصعوبة السيطرة عليه. 

وانتقل لموقع الحريق، أشرف الليثى رئيس مركز ومدينة منوف، وسامية سبع نائب رئيس المركز والمدينة، ونائب مأمور مركز الشرطة وعدد من الضباط، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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