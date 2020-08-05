السيطرة على حريق منوف.. وشاهد عيان: استمر 7 ساعات

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في الأراضي الزراعية على طريق طملاى الجديد بمركز منوف، بعد الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء.

وأكد أحمد الجنزوري، أحد شهود العيان على الحريق، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه استمر ما يقرب من 7 ساعات مع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الموقف، وإطفاء الحريق الذي نشب في مساحة كبيرة بعمق 300 متر داخل الأراضي، مؤكدا أن رئيس المدينة قام بدور بطولي في تفقد الأراضي والاطمئنان على إطفاء الحريق، موضحا أن بعض الأدخنة مازلت موجودة من آثار الحريق.

من جانبه أوضح عادل عطالله عمدة قري دبركي بمركز منوف، أن الحريق نشب في عزبة تملكها زوجة وزير العدل الأسبق فاروق سيف النصر، مؤكدا أنه لم يتم اتهام أي شخص تسبب في الحريق حتي الان، موضحا أنه لا توجد خسائر في الأرواح ناتجة عن الحريق .