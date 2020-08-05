استقرار أسعار الذهب وعيار 21 بـ909 جنيهات

سجّلت أسعار الذهب استقرارا سعريا، وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر ارتفاعاته في بداية تعاملاته بالبورصات العالمية وأسواق المال، ليباع عيار 24 بـ1.039 جنيه، مقابل 1.039 جنيه أمس، فيما سجّل سعر جرام عيار 21 قيمة 909 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 779 جنيهًا، بينما بلغ الجنيه الذهب نحو 7 آلاف و274 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية واصلت ارتفاعاتها القياسية أمس، مع توقعات باستمرار ارتفاعه عالميا ليتجاوز سعر الأوقية 2000 دولار، مع استمرار إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة للاستثمار.