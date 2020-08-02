18 تاجرا بالقليوبية يشاركون في مبادرة "مايغلاش عليك"

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، مشاركة 18 تاجرًا في المبادرة الرئاسية لشراء المنتجات المصرية "ما يغلاش عليك"، والتي تشمل خصومات علي السلع والمنتجات بنسبة 20%.

وتعمل المبادرة علي تشجيع المنتج المحلي وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج بالطاقة القصوى لها، وزيادة فرص العمل وكذلك كمية السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية.

من جانبه أشار الدكتور أحمد السقا المتحدث الرسمي باسم الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن المبادرات الرئاسية أعادت الحياة لبعض القطاعات المهمة، ولم تنس الصناعة المصرية.

وناشد "السقا" جميع التجار بالمشاركة في تلك المبادرة الهامة التي تدعم وتروج للمنتج المصري، بما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري والمواطن البسيط.