سمير: المواطن لن يحصل على دعم "مايغلاش عليك" نقدا لمنع زيادة التضخم

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة "مايغلاش عليك" لتشجيع الإنتاج المحلي عبقرية ورائعة، حيث أن كل أطرافها رابحة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن مصر تتحول من مجرد تقديم الخدمة إلى جعل المواطن راضيًا عن مستوى الخدمة، لافتًا إلى أن المبادرة سيشارك فيها كل السلع ما عدا الغذائية منها والسيارات.

وتابع أن الهدف الرئيس منها محاولة التقريب من المعدلات الاقتصادية المصرية التي كان تحقيقها مطلوبًا قبل أزمة كورونا، لافتًا إلى أن المصانع ستوفر خصمًا قدره 10% بالإضافة إلى 10% أخرى تقدمه الخزانة العامة للدولة.

وأردف أن الدعم الذي سيحصل عليه الأفراد خلال هذه المبادرة بواقع 200 جنيه للفرد ببطاقة التموين بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة لن يكون نقديًا أو سلع غذائية.

وواصل: "المواطن لن يحصل على أموال لأن هذا الأمر سيسبب تضخم ولن يستفيد المستهلك ولا المصنع ولا الدولة نفسها، ولو كان من السلعة 1000 جنيه فإن سعرها سيصبح 900 جنيه بعد الخصم المقدم من التاجر أو المصنع، ثم 800 جنيه بعد خصم الدولة، والخصم قد يصل إلى 15% للمصنع نفسه والأجانب سيستفيدون من خصم المصانع والتجار لكن لن يستفيدوا من خصم الدولة عبر البطاقات التموينية".