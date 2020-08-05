محامي منار سامي: إنهاء إجراءات إخلاء سبيل موكلتي من النيابة

أعلن هاني بسيوني محامي منار سامي، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، إصدار المحامي العام لأول في طنطا قرار إخلاء سبيل فتاة "التيك توك" منار سامي، بعد تسديد مبلغ الكفالة 20 ألف جنيه، بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في طنطا، تنفيذا للحكم الصادر بحقها في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات وكفالة و20 ألفا لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وأوضح بسيوني، أنه سيجرى إخلاء سبيل موكلته من مركز شرطة كفر شكر اليوم، بمجرد وصول خطاب إخلاء السبيل من المحام العام الأول في طنطا، حيث إنه لم يجر إخلاء سبيلها من قبل، نظرا لانتهاء وقت العمل الرسمي بنيابة طنطا، وجرى استمرار حبسها نظرا لإجازة عيد الأضحى المبارك.

فيما حددت محكمة جنح كفر شكر، جلسة 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات لمحاكمة منار سامي في قضية جديدة بخيانة الأمانة، في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية بينها وبين موكله، بعد بلاغ من المحامي مينا ناجي.

وجاء في البلاغ الذي حرره المستشار مينا ناجي الممثل القانونى لـ"أحمد.ك" المدعى، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامي حررت إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد القانوني المحدد له، وماطلته في السداد، ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.