سخرية من فيديو "رايحة فين يا منار" بالمنوفية.. والمرشح: عامله للفلاحين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كليب دعائي دشنه مؤيدو الدكتور جمال عبده، مرشح مجلس الشيوخ فردي عن حزب "حماة الوطن" في محافظة المنوفية.

ويظهر خلال الفيديو شكل جديد من أشكال الدعاية التي تعتمد على دعم سيدات للمرشح عن طريق الترويج، للرمز الانتخابي للمرشح، وهو "الجرار الزراعي" وحث الجميع على المشاركة لدعمه خلال الانتخابات، في أغنية يقول مقطع من كلماتها "رايحة فين يا منار رايحة أعلم ع الجرار"، في إشارة إلى رمزه الانتخابي.

وسادت حالة من السخرية من بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول طريقة الدعاية التي روجها مؤيدو المرشح لمجلس الشيوخ، حيث علق أحد الشباب "لما يكون معاك 30 جنيها وعايز تعمل كليب للدعاية"، وقال آخر من محافظة المنوفية "الدكتور جمال هيخلي مصر كلها تتريق على المنوفية"، فيما علق آخر قائلا "المرشح نجح في جذب أنظار الجميع إليه".

وانتقد الدكتور جمال عبده، من سخروا من الفيديوهات قائلا "أرفض ما يقوم به البعض من التنمر علي بسبب الدعاية الانتخابية"، متسائلا لماذا يسخرون منا، فنحن فلاحون وفي محافظة زراعية ونعتز بذلك، وأنا أخطابهم بالأسلوب المناسب ومن يتنمرون يسيئون إلى الفلاحين.

وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفيديوهات الترويجية له فكاهية وعبارة عن مجاملات يقدمها الداعمون له، ولا يستطيع منع الناس أو توبيخهم على ما يقومون به من أشكال دعم لي، مضيفا "أنه من الممكن أن بعض الفيديوهات يرفضها بعض المواطنين وتقبلها فئات أخرى، وأنا مرشح عن جميع طوائف الشعب فلست مرشحًا عن فئة المثقفين فقط لذا يجب أن أخاطب كل الناس".

وتابع: "الناس كلها بتتكلم عني ودا معناه إني مسمع جيدا بين المواطنين، وكل فئة لها أسلوب خطاب بنتعامل بيه بالشكل المناسب، ولما أعرف إن الناس بتتكلم على شكل الدعاية فده دليل إني مسمع وسط دائرتي ودا دليل نجاح بدليل تحدث الصحف عني واهتمامها بي".