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مخرج "راحة أعلم على الجرار" يجهز لفيديو جديد: عبدالستار "الخارق" زوج منار

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إبراهيم الديهي
05:08 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
جانب من الفيديو الاول

جانب من الفيديو الاول

كشف عاصم أبو العلا، مخرج كليب "راحة فين يا منار راحة انتخب الجرار" الداعم لمرشح مجلس الشيوخ في المنوفية الدكتور جمال عبده، أنه يجهز فيديو جديدا لدعم المرشح ويعتمد فيه على "منار وعبدالستار" مرة أخرى ولكن في شكل جديد. 

وأضاف "أبوالعلا" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفيديو الجديد سيعتمد على تواجد "عبدالستار" زوج "منار" في شكل رجل خارق يسحب الجرار الزراعي رمز المرشح الانتخابي الدكتور جمال عبده، مستخدما أسنانه وتقف بجواره زوجته "منار".

وتابع، أن عددا من الفلاحين سيتساءلون في الفيديو "مين ده" وسيرد عليهم فلاحون آخرون "دا عبدالستار جوز منار ورايح يعلم على الجرار"، مؤكدا أن نجاح التجربة ومشاهدتها بالملايين ساعدهم على التفكير في تنفيذ الموضوع على شكل أكبر. 

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يظهر في بدايته جملة "راحة فين يا منار راحة انتخب الجرار" في إشارة لدعم الدكتور جمال عبده مرشح مجلس الشيوخ في المنوفية عن حزب حماة وطن، والحاصل على رمز الجرار الزراعي.

وتناول البعض الفيديو بشكل من السخرية من بساطة الفيديو الذي اعتمد القائمون عليه التصوير داخل الأراضي الزراعية في إحدى قرى محافظة المنوفية. 

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