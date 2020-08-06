رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لخدمة 1.3 مليون مشترك في 8 مراكز بالمنيا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجاح محافظة المنيا إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والذى يبلغ عدد المشتركين بها 1.3 مليون مشترك فى تحقيق عدد من الإنجازات.

وتتضمن الإنجازات تنفيذ أعمال توسعة وإحلال ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين ما أدى الى تخفيف الأحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير 14 مركز عملاء مما يتلائم مع معايير تصنيف مراكز خدمة العملاء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التعقيم المستمر والتأكيد على ارتداء الكمامات سواء للعاملين أو العملاء، لافتا إلى أنه تركيب نظام لانتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) بـ3 مركز خدمة عملاء بمدينة المنيا شرق ومدينة المنيا غرب ومطاي، ومن المقرر التركيب بباقى مراكز الخدمه تباعاً.

جدير بالذكر أن محافظة المنيا تقسم لقطاعين لتوزيع الكهرباء قطاع لتوزيع كهرباء المنيا شمال والذى يضم مراكز ( سمالوط – مطاى – بنى مزار – العدوه) وقطاع لتوزيع كهرباء المنيا جنوب والذى يضم مراكز ( مركز ومدينة المنيا – ابوقرقاص – ملوى – ديرمواس).