للمرة الثالثة.. تجديد حبس أسرة منار سامي 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية، تجديد حبس أسرة منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" 15 يوما للمرة الثالثة في قضية اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدي على السلطات والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفرشكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في اتهامها بالتحريض على الفسق بعد ورود تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين حيث ووجهت النيابة تهمة التعدي علي السلطات للمتهمين والإخلال بالأمن.

وكان أحمد الكاشف، رئيس نيابة مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية، قرر حجز والد وشقيق وشقيقة، منار سامي فتاة "التيك توك"، على ذمة التحقيقات، في واقعة التعدي على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبسها.

وأشار هاني بسيوني محامي منار سامي، إلى إصدار المحامي العام لأول بطنطا قرار إخلاء سبيل موكلته بعد تسديد مبلغ الكفالة 20 ألف جنيه بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بطنطا تنفيذا للحكم الصادر بحقها في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات وكفالة و20 ألفا لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وأوضح "بسيوني" أنه سيتم إخلاء سبيل موكلته من مركز شرطة كفر شكر اليوم بمجرد وصول خطاب إخلاء السبيل من المحام العام الأول بطنطا حيث أنه لم يتم إخلاء سبيلها من قبل نظرا لانتهاء وقت العمل الرسمي بنيابة طنطا وتم استمرار حبسها نظرا لإجازة عيد الأضحى المبارك.

فيما حددت محكمة جنح كفر شكر جلسة 28 سبتمبر المقبل كأولى جلسات لمحاكمة منار سامي في قضية جديدة بخيانة الأمانة، في مبلغ مالي قدره 100 آلف جنيه نظير تعاملات مالية بينها وبين موكله بعد بلاغ من المحامى مينا ناجى.

وجاء في البلاغ الذي حرره المستشار مينا ناجى الممثل القانوني لـ"أحمد.ك" المدعى وحمل رقم 4209 لسنة 2020 أن منار سامي حررت إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 100 آلف جنيه لـ"أحمد.ك" نظير تعاملات مالية بينهما إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد القانوني المحدد له وماطلته في السداد مما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.