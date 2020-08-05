صور.. أبناء "بنا أبو صير" شهداء لقمة العيش في انفجار بيروت

ينشر موقع "الوطن" صورًا للضحايا المصريين من أبناء قرية بنا أبوصير بمركز سمنود بمحافظة الغربية، والذين لقوا مصرعهم فى حادث انفجار بيروت أمس، وأسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين.

وعاشت قرية بنا أبوصير التابعة لمركز سمنود حالة من الحزن، بسبب مصرع 3 من أبنائهم في حادث انفجار بيروت، وحرصت أسر وعائلات القرية على عدم تلقي واجب العزاء في ذويهم سوي إلا بعد استلام جثامينهم وتوديعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر عائلاتهم بوسط القرية.

ورصدت "الوطن " ردود الأفعال وملامح الحزن التى سيطرت على زملاء وأقارب الضحايا الثلاثة، وهم رشدي رشدي أحمد الجمل، وعلي إسماعيل السيد شحاتة، وإبراهيم عبد المحسن السيد أبوقصبة، لفقدانهم خيرة شباب القرية من المغتربين طوال أكثر من 15 سنة لكسب أكل العيش من العمل والشقاء خارج البلاد لإعاله أسرهم وذويهم.

وفى المقابل، سيطرت حالة من الترقب كثير من الأسر والعائلات بالقرية، نظرًا لعمل أكثر من 250 شابًا من أبنائها بدوله لبنان، وانقطاع أخبارهم عقب وقوع الحادث.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت عبر بيان إعلامي صادر عن السفارة المصرية بدولة لبنان وفاة الشباب الثلاثة من أبناء القرية المذكورة جراء الانفجار الذي وقع أمس وسط العاصمة بيروت.