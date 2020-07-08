جامعة كفر الشيخ: التزام تام بالإجراءات الاحترازية في الامتحانات

قال الدكتور عبدالرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تطبق إجراءات احترازية مشددة بدايةً من بوابات التعقيم في المداخل الرئيسية للجامعة، والتباعد والتهوية في اللجان، وذلك في امتحانات السنوات النهائية.

وأضاف "يوسف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن الطلاب والطالبات ملتزمون بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار يتابع إجراءات الامتحانات التي تجري في الجامعة، حيث أنها تجري وفق تدابير وقائية مشددة.

وتابع: "الإجراءات تُطبق بالتزام كامل من قبل كل أطراف العملية التعليمية في الجامعة".