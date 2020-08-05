استمرار جهود الإنقاذ النهري لانتشال جثمان الطالبة المنتحرة بالغربية

لليوم الثاني على التوالي، واصلت الأجهزة الأمنية بالغربية الدفع بقوات الإنقاذ النهري والمراكب النيلية لانتشال جثة طالبة الثانوية العامة التي انتحرت مساء أمس، لسوء نتيجتها، حيث قفزت من أعلي كوبري سمنود فى مياه النيل.

وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار فتاة من أعلى كوبرى سمنود في نهر النيل.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها تحت رئاسة اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز سمنود دورهم بالانتقال لموقع الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية أن طالبة بالصف الثالث الثانوى قامت بالقفز من أعلى الكوبرى العلوى في نهر النيل لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة، ويواصل رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سمنود العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.