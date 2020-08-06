الغرف السياحية تؤكد حظر تنقل السياح من محافظة لأخرى

أكد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه طبقا لما جاء بالضوابط الخاصة باستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظات السياحية (البحر الأحمر- جنوب سيناء - مطروح) فإنه يحظر تماما تنقل كل من يحمل تأشيرة سياحية من أى من المحافظات الـ 3 إلى باقى المحافظات المصرية، وكذلك القدوم من أي محافظة أخرى إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح سواء برا أو بحرا أو جوا وذلك حتى إشعار آخر.

وأضاف الوصيف، لـ"الوطن"، أن اية شركة أو منشآة سياحية أو فندقية تخالف الضوابط الاحترازية التى أعلنتها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارتي الطيران المدنى والصحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء فإنه سيتم توقيع جزاءات عليها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

ومن جهتها، أعلنت شركة مصر للطيران أنه لن يسمح بقبول أو إصدار تذاكر سفر داخلية للأجانب حاملي تأشيرات الدخول السياحية من القاهرة إلى أي نقطة من محافظات (البحرالأحمر وجنوب سيناء ومطروح ) والعكس ويستثنى من ذلك حاملي الإقامات في جمهورية مصر العربية .