كيف تقوي مناعتك بالغذاء؟.. "الصحة" تجيب في 12 نقطة

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الغذائية، بهدف تقوية المناعة كبديل للفيتامينات التي يقوم بشرائها الأفراد من الصيدليات، وخاصة في ظل تناقص أعدادها نتيجة الضغط الشرائي عليها في ظل أزمة جائجة فيروس كورونا المستجد، وتضمنت تلك النصائح الغذائية التالي:

1) يعد تناول كوب عصير برتقال بالجزرمصدر لأهم الفيتامينات حيث يعد الجزرغنياَ بفيتامين " أ " بينما يعد البرتقال غنياً بفيتامين "ج" والذي يحمي من الأمراض المعدية.

2) تناول ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحاًيرفع المناعة وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

3) تناول طبق من السلطة معززاً للمناعة ، وينصح بإعداد طبق متنوعاً من الخضروات يحتوي خضروات متعددة الألوان الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمروالأصفرمثل الفلفل الأصفر والجزر والأخضر مثل الخيار والجرجير والخس والأبيض مثل الفجل والبصل والبنفسجي مثل البنجر.

4) الحرص على تناول وجبة متكاملة ومتوازنة.

5) يفضل تناول ثمار الفاكهة كاملة بدلاًمن عصير الفاكهة.

6) احرص على شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يومياً.

7) الزنك من المعادن التي تدعم المناعة وهو موجود في العديد من الأطعمة مثل اللحوم والدواجن والأسماك واللبن والزبادي.

8) تجنب مسببات السمنة مثل الوجبات السريعة والحلويات والمشروبات عالية السكر.

9) تجنب الإفرط في تناول النشويات وقلة الحركة وقلة شرب المياه.

10) الخضروات الحمراء والبرتقالية اللون غنية بفيتامين "أ" والذي يدعم المناعة مثل الفلفل والطماطم .

11) الزبادي واللبن مصدرين للبروتين وكذلك الزنك.. تناول كوب لبن في الصباح وآخر في المساء يعزز المناعة.

12) تناول كوب من عصير البرتقال يومياً يغني عن تناول كبيولة فيتامين سي.