تحيا مصر.. هاني يونس يسلط الضوء على زيارة مدبولي لـ"برج العرب الجديدة"

أشاد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لمقر "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تعد جامعة بحثية مصرية، أنشئت بناء على اتفاقية تعاون ثقافي بين مصر ودولة اليابان.

وقال "يونس"، خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "النهارده رئيس الوزراء قام بجولة مهمة جدا في مدينة برج العرب الجديدة، الجولة بدايتها كانت من الجامعة المصرية اليابانية، الحقيقة حاجة تستحق أن نفخر بها، صرح تعليمي محترم، مصر فعلا بدأت في وضع التعليم على أجندة الاهتمامات".

كما أشاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بالمحطة الثانية في زيارات مدبولي اليوم بمدينة برج العرب الجديدة، فقال "دي المحطة التانية في جولة رئيس الوزراء اليوم في مدينة برج العرب الجديدة، الجولة كانت في صرح بحثي تعليمي محترم، هو مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مش قلت لكم مصر وضعت العلم على أجندة الاهتمامات".

فيما أعرب يونس، عن سعادته، بتفقد مدبولي، المنطقة الصناعية الثالثة في مدينة برج العرب الجديدة، كانت مع الصناعة، قائلًا: "هنا مصنع جديد، هنا إنتاج وتصدير، هنا فرص عمل لشبابنا، الجولتين اللي فاتوا، كانوا تعليم، ودي واللي جايين صناعة، واخدين بالكم، الصحة والتعليم، الصناعة والإنتاج".

فيما تحدث يونس، عن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته، اليوم، بمدينة برج العرب الجديدة، والوفد المرافق له، مصنع شركة "فاركو – بي" العالمية للمضادات الحيوية، مجموعة "السيفالوسبورين".

وقال: "إحنا لسه مع الصناعة والإنتاج في مدينة برج العرب الجديدة وزود عليهم الصحة كمان، ده مصنع أدوية عالمي، أيوه، اقرأوا واعوا، شوفوا بلدكم فيها إيه، حق لكم أن تفخروا يا مصريين، تحيا مصر".

فيما سلط "يونس"، الضوء على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، أعمال مشروع إنشاء سوق الجملة للخضر والفاكهة بالمدينة.

وقال يونس: "إحنا لسه فى مدينة برج العرب الجديدة، شفنا التعليم والصحة، وكمان الصناعة والإنتاج، بس مش ناسيين الغذاء، الأكل يعنى، ده سوق جملة للخضر والفاكهة بيتعمل على أعلى مستوى".