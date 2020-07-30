فيديو.. هاني يونس يكشف أحدث طرق العلمين الجديدة: بيوفر جهد ووقت

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي رئيس مجلس الوزراء، فيديو من أحد الطرق الجديدة بمدينة العلمين الجديدة، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمدينة.

وعلق يونس: "ده طريق جديد لانج، هيوفر للناس جهد ووقت ويمنع حوادث كتيرة، بعد مارينا الطريق الساحلي للي عاوز يروح مطروح بيبقى زحمة جدا وفيه ناس بتمشي بسرعة وبالتالي بيحصل حوادث فعملنا الطريق دة البديل من أول مارينا 1 تقريبا تطلع كوبري تنزل على طريق (وادي النطرون- العلمين) يوفر جهد ووقت وفي نفس الوقت حوادث، لأن مدينة العلمين الجديدة مينفعش يكون فيها طريق سريع".