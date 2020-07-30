هاني يونس: العلمين الجديدة تشهد تنفيذ 150 مشروعا في آخر 3 سنوات ونصف

أعرب هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عن سعادته، بالتطورات الهائلة التي حدثت لمدينة العلمين الجديدة، التي تفقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم الخميس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز": "كنت مع رئيس الوزراء في هذه المدينة قبل 3 سنوات ونصف، عندما كان وزيرًا للإسكان، وكانت صحراء جرداء، والآن صارت تحتوي على أكثر من 150 مشروعا ينفذ على الأرض".

وتابع، أن المدينة باتت تحتوي على مدينة شاطئية فيها 15 برجا يجري تشطيبهم الآن، و5 أبراج بدأ التنفيذ فيهم، بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعي والإسكان المميز، ومنطقة الداون تاون بتشطيب أفضل من تشطيب الإسكان المتوسط.

وأردف: "المدينة تحتوي على حي لاتيني ومدينة للتراث وكومباوند سكني يجرى تنفيذه ومجموعة من الحدائق يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية يجد فيها كل المواطنين أي شيء يحتاجون إليه".

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة آخر المستجدات في المشروعات الجاري تنفيذها حالياً بمدينة العلمين الجديدة

واستهل رئيس مجلس الوزراء الزيارة، بالتأكيد أن الدولة تسعى لجعل مدينة العلمين الجديدة مقصدا للسياحة المحلية والعالمية، وأن تكون من أبرز الوجهات الشاطئية على ساحل البحر المتوسط، وهو ما يتطلب منا أن تكون الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخاصة بجميع المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمدينة على أعلى مستوى من الجودة، بحيث تبهر الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم.

وفي ضوء ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الالتزام بجميع الجداول الزمنية لكل مرحلة من مراحل الأعمال التنفيذية، مع استمرار الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع العاملين بمواقع العمل في المدينة، حرصا على سلامتهم وحفاظا على حياتهم.