أمين "مستقبل وطن" بالجيزة: متواجدون وسط المواطنين.. عملنا حراك سياسي

قال عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بالجيرة والمرشح لعضوية مجلس الشيوخ في المحافظة، إنه قرر الانضمام للحزب بعدما رأى وجود حزب كبير مثل "مستقبل وطن"، حتى قرر العودة مرة أخرى للعمل العام: "حبي للعمل العام نابع من حبي للمواطنين بدايرتي ومحافظتي، وبدأت أمارس ذلك فترة أكثر من عام وعملنا حراك سياسي بداخل الشارع".

وأضاف "ناصر"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أغلب المواطنين ينظرون لمجلس الشيوخ كونه يقدم الخدمات وهو الأمر الذي لا يحدث، بينما يتم تقديم العمل الخدمي للمواطنين عبر الحزب، وهي ليست مسؤولية النائب، موضحا أن نواب مجلس النواب الحاليين لم يستطيعوا تقديم خدمات كثيرة للمواطنين في دوائرهم، حيث لم يستطع أيا منهم تعيين أي مواطن بالهيئات الحكومية المختلفة: "النائب بيقيم من تعيينه لأبناء الدائرة، وده أمر اختلف تماما".

وأكد أن أعضاء الحزب متواجدون بقوة على أرض الواقع في محافظة الجيزة، وتم عمل منظومة قوية من خلال الحزب ويتم التواصل مع المواطنين بشكل يومي، كما يوجد كوادر شبابية قادرة على تغيير المستقبل: "إحنا بنعمل ميكس بين القديم والجديد، لأن الكبير مننا ليه خبره في الشارع السياسي".