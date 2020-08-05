30 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد في مجلس الشيوخ بالمنوفية
كتب:
إبراهيم الديهي
08:40 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
منافسة شديدة تشهدها محافظة المنوفية بين المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، أملًا في حصد أصوات الناخبين يومي 11 و12 أغسطس الجاري.
ويتنافس 30 مرشحًا في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة على 4 مقاعد، بواقع 3 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح واحد لحزب حماة الوطن، ومرشحين لحزب النور، ومرشح واحد لحزب الشعب الجمهوري، ومرشح واحد لحزب الحركة الوطنية ، فضلًا عن منافسة 22 مستقلًا.
وشملت أسماء المرشحين بمحافظة المنوفية:
1 - علاءالدين ناصف عبدالمقصود طاحون.
2 - هشام على احمد على الحاج على.
3 - أسامه فهيم ابراهيم منصور.
4 - حسن ابوالقمصان فراج الخولي.
5 - أحمد طاهر عبدالقادر الفقي.
6 - حنان فتحى محمد دراز.
7 - صلاح عبدالمعبود فايد السيد.
8- رشيد ابراهيم معوض الجخة.
9 - عمرو محمد كمال اسماعيل عبدالحميد.
10 - أحمد أحمد عبدالرسول السيسي.
11- سامح إبراهيم أمين محمد القرم.
12- ناصر محمد حلمى أحمد الحنفي
13 - مصطفى محمود محمد الحموي.
14- زينب حامد محمد درويش.
15- رضا أبوالفتوح محمود حسن عيش.
16- محمد سلام محمد سلام.
17- أحمد عبدالواحد عطيه أبوزيد ماضي.
18- عمرو محمد صابر عبدالعزيز أبوالخير.
19- محمود حشمت لبيب أحمد شتلة.
20 - توفيق محمد توفيق يوسف.
21 - عرفات عبدالرءوف يوسف يوسف.
22 - ممدوح محمد عبدالله شتيوي.
23 - محمد الألفي مصطفى سعد.
24 - جمال عبده أحمد علي.
25 - محمد محمد عبدالفتاح حسين حسين.
26 - أسامه معوض عبدالمنصف محمود.
27- محمود جعفر أمين أفندي جعفر.
28- محمد جمال أمين بهجت الشخص.
29 - محمود احمد الكفراوى محمود هيبة.
30- محمود فريد محمود شرارة.