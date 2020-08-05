مرشح لمجلس الشيوخ بالجيزة: "مستقبل وطن" على تواصل دائم مع المواطنين

قال أحمد دياب، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن"، إن انضمامه للحزب فرق معه بشكل كبير في عمله وحياته بشكل عام، حيث إن الحزب السياسي يقوم بدور مجتمعي أيضا بشكل كبير عبر الأمانات المتخصصة فيه: "الحزب متواصل مع المواطنين بشكل دائم".

وأضاف "دياب"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الحزب قام بترشيحه على مقاعد مجلس الشيوخ وذلك لرؤيتهم كونه الأوفر حظا بين أقرانه في تلك الانتخابات: "أنا بالنسبالي ده شرف ومسؤولية"، موضحا أنه التحاقه بمجلس الشيوخ وسط عدد كبير من المرشحين الأقوياء يكسبه قوة وجود الخبراء وترشيحات قوية ووجوه جديدة: "ده بيدي قوة، وأنا بقدر أستفيد من قوتهم وخبراتهم وهما كمان بيستفيدوا من الخبرة، ومنطقة نفوزي الدقي والعجوزة".

وأكد أنه يقوم بالتواصل مع أعضاء دائرته الانتخابية عبر العديد من الجولات طبقا لاشتراطات اللجنة العليا للانتخابات حتى لا يصاب أيا من الناخبين بفيروس كورونا: "فيه غرفة عمليات قوية موجودة في الجيزة برئاسة النواب، ودي مسهله لينا كتير، وفيه تنظيم كبير".