وزيرة الإعلام اللبنانية: نشكر مصر والدول العربية لتقديم المساعدات

قالت منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت ستشمل جهات قضائية وأمنية ومسئولين في الحكومة، مؤكدة أن هناك تعاونا بين جميع الأجهزة الإدارية في لبنان من أجل تدارك تلك الكارثة التي خلفت آلاف المصابين والقتلى، وهناك 4 مستشفيات اثنان منها داخل بيروت واثنان خارجها لاستيعاب الجرحى، موضحة أنه سيتم توفير أماكن إيواء للذين تضررت منازلهم.

وأكدت "عبد الصمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن صرف تعويضات للمتضررين من الانفجار الذي وقع في بيروت أمس وتسبب فى خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المساعدات وصلت إلى بيروت من مصر وعدد كبير من الدول العربية والأوروبية، موجهة الشكر لمصر والدول العربية وكل الدول التي ساهمت في تقديم مساعدات للبنان في أزمتها.

وأشارت إلى أن السلطة العسكرية في البلاد ستتولى حفظ الأمن في لبنان لحين الانتهاء من التحقيقات التي تم فتحها لمعرفة السبب وراء ما حدث، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تتم في التحقيقات، يشارك فيها عدد من الوزراء والأجهزة الأمنية، لمعرفة الخلل والتقصير الذي تسبب في تواجد كميات المتفجرات في مرفأ لبنان حتى الآن.