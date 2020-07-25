"الأطباء" تدعم أطقم مستشفى طور سيناء العام بـ500 ماسك

قدمت نقابة الأطباء في جنوب سيناء، برئاسة للدكتور محمد وائل نقيب أطباء جنوب سيناء، اليوم السبت، 500 ماسك واقي للوجه، هدية عينية دعما للأطقم الطبية بمستشفى طور سيناء العام.

وقدم الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب الشكر والتقدير، للدكتور محمد وائل نقيب أطباء جنوب سيناء لدعمه للأطقم الطبية بمستشفى طور سيناء العام، وأثنى على جهود ودور النقابة المبذولة في دعمها العيني والمعنوي.

وأوضح الدكتور محمد وائل، نقيب أطباء جنوب سيناء، أن هذه الماسكات الواقية جرى توفيرها من منطلق حرص النقابة في المشاركة المجتمعية والمساهمة بدور فعال لدعم جهود الدولة في الحرب ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، والمشاركة في حماية الفريق الطبي من الأطباء البشرين والتمريض.

وقال إن أبطال جيش مصر الأبيض هو خط الدفاع الأول في الحرب ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية لمكافحة العدوى، حرصًا على سلامة الأطقم الطبية، مؤكدًا أن دعم النقابة لصحة جنوب سيناء والأطقم الطبية متواصل ومستمر.