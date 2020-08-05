ارتفاع أسعار الذهب وعيار 24 يسجل 1045 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات البورصات العالمية اليوم بقيمة 26 جنيهًا، ليصل سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية اليوم إلى 1045 جنيهًا، مقابل 1024 جنيها في معاملات صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعًا مقارنة بتعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّل المعدن النفيس ارتفاعا في الأسعار بنهاية تعاملات اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1022 و1024 جنيها، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 894 إلى 896 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 766 و768 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و168 جنيهًا.